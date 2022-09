Casapinta: "Siamo addolorati e vicini alla famiglia di Pier Paolo, un grande vuoto per la comunità"

Il Sindaco di Casapinta, Mauro Fangazio, si fa portavoce della comunità che sta condividendo in queste giornate l'immenso dolore che ha straziato la famiglia di Pier Paolo Bassetti, morto nei boschi della Valsesia, e che ha lasciato attoniti tutti quanti lo conoscevano.

"Niente sarà più come prima, viene a mancare un uomo che è stato un perno importante per il paese, un amico. Non ci sono parole per quanto è successo. A nome di tutta l'Amministrazione Comunale esprimo la totale vicinanza alla sua famiglia e il mio personale cordoglio"