Valdilana, al via il 2° Motogiro Gastronomico (foto della scorsa edizione)

Vespe e moto storiche saranno le indiscusse protagoniste del 2° Motogiro Gastronomico di Valdilana. Diverse le tappe in programma per domenica 4 settembre, dove si avrà la possibilità di assaporare le specialità del territorio. Il ritrovo è previsto presso la sede della Pro Loco di Soprana. La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo.