Il Comune di Biella torna ad assumere: ecco tutte le informazioni

Il Comune di Biella ha pubblicato due bandi per l'assunzione di due figure per il settore tecnico. Il primo concorso pubblico per soli esami è per la copertura di 1 posto di Istruttore Tecnico – Categoria C – Posizione Economica C1 – a tempo pieno e indeterminato. Il presente bando, emanato nel rispetto delle pari opportunità, ha scadenza il prossimo 29/09/2022 (per presentare la domanda occorre seguire le istruzioni presenti nel bando).

Il secondo bando di concorso pubblico è per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 1 posto di istruttore perito elettrotecnico – Categoria C – posizione economica C1. Anche le domande per partecipare a questo bando dovranno essere inviate entro il 29.9.2022 seguendo le istruzioni presenti nel bando.

Per prendere visione dei bandi cliccare al seguente link:https://biella.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettagl...

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane del Comune di Biella, Via Tripoli 48, negli orari di apertura da lunedì a venerdì dalle 8.30 – 12.30 e dalle 14.15 alle 16.00, tel. 015/3507282, oppure visitare il sito www.comune.biella.it, Sezione “Amministrazione Trasparente”, voce “Bandi di Concorso”.