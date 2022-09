Due allievi del Bona in Nuova Zelanda per un progetto di diritto ambientale

Il Bona è tra le 5 scuole italiane che in questi giorni partecipano al laboratorio di scrittura creativa e interculturale promosso dal Convitto Nazionale “Paolo Diacono” insieme a New Zeland Education and Whanganui &Partenrs. Dieci in tutto gli studenti italiani coinvolti, e due sono dell'Istituto Bona di Biella: Matilde M. e Simone G., accompagnati dalla prof.ssa Debora Bazzano.

Il laboratorio mira ad esplorare nuove frontiere relativamente al diritto ambientale al quale sempre più Paesi, a partire proprio dalla Nuova Zelanda, guardano per proteggere il loro territorio conferendo giuridicamente alla natura gli stessi diritti dell’ uomo.