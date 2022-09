Frandino, Mare Mosso: "Perchè non mettere un semaforo durante i lavori?"

"Mosso è spaccata in due a causa di lavori per manutenzione alla rete fognaria, e i disagi sono evidenti. Più di un cittadino si è rivolto a Mare Mosso chiedendo un semaforo in prossimità dell'istituto Gae Aulenti, una soluzione adottata molte altre volte in situazioni analoghe", scrive Enrico Frandino di Mare Mosso in una nota.

"La gente - dice Enrico Frandino portavoce del gruppo - è costretta a fare un giro assurdo, scendere a Valle Mosso per risalire, io vorrei solo una risposta, come tanti altri cittadini".