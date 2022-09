Trofeo Asi, soddisfazione in casa Valgrande nella pista di Ronco, foto Finatti per Newsbiella.it

Grande soddisfazione sulla pista di motocross domenica 28 per il Trofeo Asi. Come alcuni lo chiamano al "Mundialito di Ronco", anche quest'anno hanno partecipato 120 piloti "Una giornata memorabile", per gli organizzatori.

I primi posti nelle rispettive categorie sono stati: nell'Over 50 Sport Giuseppe Corvezzo (Cairatese), nell'Over 50 Gold Vagadore Mauro (Mix Racing), nell' Expert Pizy Malcolm (Merk Mg Sh), nella Sport Savoi Michael (Victory An), negli Esordienti Franco Giovanni (S.C. Saccon), nella Mini 85 Lorenzo Regis (Valgrande), nella Mini 65 Gabriele Sabatella (Only Off R) e Mattia Moretti 1° nella Master (Valgrande).

Ottime soddisfazioni dunque anche in casa Valgrande dove Lorenzo Regis si è piazzato al primo posto nella Mini 85-65 e Mattia Moretti nella Master. Gli altri: Matteo Dovana 3° agli Esordienti, Gabriel Beani 4°, Giacomo Dondi 10° e Mauro Ramella Pralungo 12°; Roberto Manuello 6° alla Sport, dove Gianluca Holder è arrivato 22°. Sean Holder è arrivato 18° nella categoria Over 50 Sport; Matteo Holder è arrivato 6° nella Mini 85, dove Rebecca Moirano si è piazzata 9°.