Piccaia Golf Cup a Cavaglià

Domenica al Gc Cavaglià si è giocata la Piccaia Golf Cup 2022 (18 buche, Stableford, 2 categorie) sponsorizzata dall'artista Giorgio Piccaia che ha messo in palio delle sue opere originali. Numerosi i premi ad estrazione tra cui un soggiorno nell'elegante Hotel Ascona sul Lago Maggiore in Svizzera vinto da Paola Mosca.

Premiati. 1a categoria: 1° Netto Leonardo Angiulli Castelconturbia punti 41, 1° Lordo Massimo Stesina Cavaglia' 31, 2° Netto Cristiano Bongianino Cavaglia' 37. 2a categoria: 1° Netto Pier Giovanni Deandrea Cavaglia' 42, 2° Netto Giorgio Gandolfi Cavaglia' 41. 1° Ladies Antonella Perona Cavaglia' 38, 1° Seniores Giovanni Vasta Cavaglia' 40. Nearest to the pin buca 6: Librasi Marco m. 0,94. Nel weekend una rappresentanza del Gc Cavaglià si è recata a Verbier per l’annuale sfida interclub con il club svizzero.

La gara è stata vinta di misura dagli svizzeri, ma i biellesi sono andati a premio con Massimo Marè (1° lordo) ed Enrica Aprile. Per il primo weekend di settembre al Golf Club Cavaglià è previsto un doppio appuntamento agonistico.

Sabato si giocherà la tappa del Circuito con finale nazionale Federgolf Piemonte Liguria - Chiusano Golf Cup (18 buche, Stableford, 3 categorie). La gara è a favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro.

Domenica ritorna #GolfPassion CMF Next In Tour 2022 (18 buche, Stableford, 3 categorie). Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.