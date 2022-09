"La Coppa del Mondo è arrivata a Biella. In attesa della serata con Campioni sotto le stelle, prevista alle 21 al Teatro Sociale Villani (già da giorni tutto esaurito) il trofeo più ambito nel panorama calcistico è stato posato nella Sala Consiliare del Comune di Biella in via Battistero 4 (Palazzo Oropa). Fino alle 18 chiunque può venire a vederla e scattare una foto ricordo". Lo comunica l'amministrazione comunale sui propri canali social.