Brc, serie A: Completata la rosa gialloverde per la stagione 22/23

Nove giovani atleti cresciuti tra le fila gialloverdi vanno a completare la rosa della prima squadra di Biella Rugby che affronterà il prossimo campionato di Serie A.

Il pilone Alessandro Vaglio Tessitore, nato a Biella il 21.04.2003, 181 cm per 94 kg, il centro Stefano Sciarretta, nato a Biella il 1.11.2003, 187 cm per 88 kg, la terza linea Ayoub Mafrouh, nato a Biella il 15.11.2003,178 cm per 91 kg e il pilone Lorenzo La Cognata, nato a Biella il 9.11.2002, 188 cm per 104 kg, salgono dalla Under 19.

Francesco Mondin, tallonatore di 183 cm per 90 kg di peso, nato a Biella il 15.11.2004 e Tommaso Givonetti, terza linea di 187 cm per 100 kg, nato a Zimone il 24.09.2004 rimangono iscritti alla categoria Under 19, ma all’occorrenza verranno chiamati a dare supporto al primo XV. Giacomo Cerchiaro, centro, nato a Biella il 24.08.2002, 179 cm per 82 kg, al rientro da un’esperienza in Australia durata otto mesi, si è unito ai compagni già in questi giorni per la ripresa degli allenamenti.

Marco Brua, seconda linea, nato a Biella il 25.4.96, 184 cm per 98 kg e Andra Coda Cap, tallonatore, nato a Biella il 23.8.96, 175 cm per 96 kg, salgono in Serie A dalla Serie C.

Marco Porrino, director of rugby del club: “I giovani che abbiamo deciso di inserire in prima squadra sono sempre una grande soddisfazione. Il loro ingresso in rosa fa parte di un percorso di crescita che ci dovrebbe portare, entro il 2024 ad avere in prima squadra il 75% dei giocatori provenienti dal nostro vivaio. È sempre stato difficile far arrivare i giocatori delle giovanili alla prima squadra, da un paio di anni abbiamo modificato le modalità di lavoro di U19, Serie A e Serie C ed incominciamo a raccoglierne i frutti. Siamo sicuri che i ragazzi faranno bene e saranno in grado di rendersi protagonisti del futuro della prima squadra. Per loro sarà un’ottima occasione per continuare a crescere”.

Alberto Benettin, head coach Brc: “Felice di accogliere in prima squadra tanti giovani ragazzi, alcuni saranno stabili con noi, i più piccoli alterneranno impegni ed allenamenti tra la prima squadra e la Under 19. Crediamo molto in ognuno di loro, da anni l’obiettivo del club è portare in campo nella massima categoria, il maggior numero possibile di atleti di formazione biellese. Spero che ognuno di loro si impegni al massimo delle proprie capacità per portare sempre più in alto i colori con i quali sono cresciuti”.