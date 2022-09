“Tartini”, domenica concerto a Donato

Eva Carazzolo e Luca Taccardi in concerto domenica a Donato - Foto Beatrice Bongiovanni

“Tartini, Creme di Bach e Ciliegine di Marais” è il titolo del concerto che Mirum Musicis Ensemble terrà domenica 4 settembre, alle 18, presso la Chiesa Parrocchiale Santi Pietro e Paolo di Donato.

Mirum Musicis Ensemble è un duo composto da Eva Carazzolo al clavicembalo e Luca Taccardi alla viola da gamba.

Questo il programma del concerto:

Giuseppe Tartini (1692-1770) Sonata per viola da gamba e basso continuo in sol minore, Q2 Adagio Andante Allegro

G.Ph. Telemann (1681-1767) Sonata per viola da gamba e basso continuo in la minore, TWV 41:a6 da "Essercizii musici" Largo Allegro Soave Allegro

J.S. Bach (1685-1750) Sonata per clavicembalo e viola da gamba in re maggiore, BWV 1028 Adagio Allegro Andante Alllegro

M. Marais (1656-1728) Sarabande in do maggiore, Libro III dei Pièces de viole

C.Ph.E. Bach (1714-1788) Sonata per viola da gamba e basso continuo in do maggiore, Wq 136/H 558 Andante Allegretto Arioso

M. Marais (1656-1728) Chaconne in sol maggiore, Libro V dei Pièces de viole

M. Marais (1656-1728) Couplets de Folies in re minore (estratto), Libro II dei Pièces de viole

L'ingresso è libero su prenotazione contrattando Beatrice Bongiovanni (3388723388 cell. e WhatsApp).