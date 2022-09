Muore cuoco di 28 anni, dolore nel vicino Vercellese

Palazzolo si prepara a dire addio a Mattia Licata, il 28enne cuoco morto nei giorni scorsi all'ospedale Sant'Andrea.

Mercoledì alle 18, nella chiesa parrocchiale di Palazzolo verrà pregato il rosario mentre giovedì alle 15 si svolgeranno le esequie. Il giovane lascia la compagna Alexandra, i genitori Katia e Massimo e il fratello Lorenzo.

La famiglia Licata è molto conosciuta e attiva nella piccola comunità palazzolese e nel Comitato Festeggiamenti “Gruppo Fagiolata”: Palazzolo, proprio in questi giorni, si sta accingendo a vivere la festa patronale nel corso della quale Mattia Licata verrà ricordato con uno striscione e con alcuni momenti espressamente dedicati.

«La cittadinanza - ha scritto in un post l'amministrazione comunale - convive nel dolore più profondo per la perdita di Mattia Licata, 28 anni. Il sentimento comunitario lega affranto l'intero paese, unificandoci per affidare forza e vicinanza a famigliari, parenti ed amici tutti. Il pieno fiorire degli anni della gioventù di Mattia ha subito un punto di fermo che riecheggia ancor più straziante. L'Amministrazione Comunale e l'intera Comunità Palazzolese - in quanto proprio così occorre essere - porgono formalmente le più sentite condoglianze ai suoi cari».