Si spaccia per tecnico dell'acquedotto e vuole vedere le condutture “contaminate”: smascherato (foto di repertorio)

Tentativo di truffa andato a vuoto nella giornata di ieri, 29 agosto, a Muzzano: stando alle ricostruzioni di rito, un uomo di sarebbe presentato alla porta di un uomo spacciandosi per un tecnico dell'acquedotto.

Lo stesso avrebbe tentato di entrare in casa per dare una controllo alle condutture, a suo dire, contaminate. Il residente, compreso l'inganno, l'ha allontanato e allertato subito i Carabinieri. Sembra che in paese, nella stessa giornata, sia stata notata un'auto di piccola cilindrata che ha insospettito parecchi cittadini. Indagano i militari dell'Arma.