Omicidio di viale Macallè, niente domiciliari: resta in carcere il 22enne accusato dell'omicidio di Andrea Maiolo (foto di repertorio)

Gregory Gucchio resta in carcere. Niente domiciliari per il 22enne arrestato domenica scorsa con l'accusa di aver ucciso Andrea Maiolo, il fratello della sua fidanzata. Respinta, nell'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, la richiesta della difesa che chiedeva una misura alternativa.

Il giovane resta così nella casa circondariale di via dei Tigli, dove ha parlato con il suo legale Eden Veronese prima dell'udienza. È sembrato scosso e, in un paio di occasioni, sarebbe scoppiato a piangere; ma, per bocca del suo avvocato, sarebbe giunto il sostegno dei suoi genitori e la vicinanza della famiglia della sua fidanzata. Ora, nei prossimi giorni, è attesa l'autopsia sul corpo senza vita del 29enne.

