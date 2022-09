Omicidio di Biella, dolore e paura tra i cittadini: “Una vera tragedia, due famiglie rovinate per sempre”

C'è poca voglia di parlare in città. Sono davvero rari i biellesi che si fermano a commentare la triste vicenda accaduta in viale Macallè, davanti allo stadio Pozzo di Biella, a pochi passi dal centro e dal mercato cittadino. Proprio qui, tra una bancarella e l'altra, il quotidiano Newsbiella.it ha provato a carpire i sentimenti e l'opinione dei cittadini.

Come anticipato, tanti preferiscono non commentare quanto successo; altri, invece, hanno espresso tutto il loro dolore. “È una vera tragedia – è il leitmotive ricorrente ai nostri taccuini – Due famiglie rovinate per sempre, senza neanche un perchè. Da genitori ci stringiamo al dolore dei familiari”.

Alcuni, invece, cominciano ad avere sempre più paura: “Ogni giorno si legge un fatto di cronaca più o meno grave ma noto una certa escalation di questi episodi – raccontano - Si ha il timore di trovarsi di fronte a persone malintenzionate, come già segnalato e raccontato dai giornali locali. Certo Biella non è paragonabile alle grandi città ma anche qui da noi si percepisce un certo malumore che può scatenarsi e assumere diverse forme ed espressioni”.