Breve ma forte temporale si abbatte su Biella, cantine allagate e rami su strada VIDEO

Un breve ma intenso temporale si è abbattuto nella mattinata di oggi, 30 agosto, sul Biellese. Nel capoluogo, come in tutta la provincia, sono state numerose le segnalazioni di forti precipitazioni.

Inoltre, diverse arterie della città di Biella sono state invase dall'acqua, con rami e alberi in mezzo alla carreggiata. Lo stesso sottopasso di corso Novellino Casalvolone sembra sia rimasto allegato: sul posto i tecnici di Anas per i controlli di rito.

Uguale destino per alcune cantine di abitazioni private. In questo momento sono state attivate le squadre dei Vigili del Fuoco per le operazioni di messa in sicurezza delle aree colpite e assistenza ai residenti.