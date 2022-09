Bielmonte: Bimba cade da un gioco e sviene. Vigili del Fuoco, marito e moglie, la soccorrono

Sabato 27 agosto una bimba che stava giocando nell'area ai piedi delle piste da sci, è caduta e ha battuto la testa perdendo conoscenza. Una coppia presente sul posto, lui Mariano Vigile del Fuoco effettivo a Biella, e la moglie, Veronica, ex volontaria dei Vigili del Fuoco, sul posto con i figli, hanno assistito alla scena e non hanno perso un secondo per precipitarsi in soccorso della bambina.

Entrambi avvezzi alle situazioni di emergenza, mentre Veronica evitava che la bimba venisse mossa e si preoccupava che non ingoiasse la lingua, pericolo per chi è svenuto, Mariano tranquillizzava i parenti e chiamava immediatamente l'elisoccorso di Borgosesia.

Una volta sul posto i sanitari hanno immobilizzato la bimba, che nel frattempo aveva ripreso conoscenza, per l'immediato ricovero in ospedale.

"Ci piacerebbe tanto sapere come sta la bambina - dicono Mariano e Veronica - nella concitazione del momento non abbiamo chiesto i contatti, ma quella bambina è nei nostri pensieri. Ringraziamo in anticipo chi può darci notizie".