Biella, taglia rami ma cade dalla scala: frattura alle costole per un 67enne (foto di repertorio)

Avrebbe riportato la frattura di alcune costole per una prognosi di circa 20 giorni l'uomo di 67 anni rimasta coinvolto in un incidente domestico a Chiavazza.

È successo ieri, 29 agosto: stando alle ricostruzioni del caso, sarebbe scivolato da una scala a pioli mentre era intento a tagliare i rami di una pianta che sporgevano. Nella caduta avrebbe riportato escoriazioni al braccio e al ginocchio. È stato subito assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso in codice giallo. Presenti anche i Carabinieri.