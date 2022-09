Benna a fuoco un bidone, spengono le fiamme i Vigili del Fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco di Biella nel pomeriggio di oggi martedì 30 agosto a Benna, per spegnere il fuoco che si è sviluppato dentro a un bidone.

Intorno alle 17 al 112 è arrivata una chiamata che allertava per un probabile incendio di sterpaglie nella zona verso la Baraggia. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco che hanno però accertato trattarsi di fumo proveniente da un bidone al cui interno bruciavano carta e plastica.

Spente le fiamme e messa in sicurezza la zona, le squadre sono tornate al Comando in via Santa Barbara.