Tanta gente a Cossato per la grigliata degli Alpini. Ma il ricordo è tutto per l'Amica Maria Elena Acquadro (foto dalla pagina Facebook di Alpini Cossato-Quaregna)

Buona partecipazione al primo atto della tradizionale grigliata degli Alpini di Cossato. In tanti hanno deciso di trascorrere una serata in compagnia delle penne nere, tra aperitivi, antipasti, fritti misti, grigliate di carne e altre specialità della casa.

“La gente ha voglia di uscire e di stare insieme – commenta il capogruppo Sergio Poletto – Il programma è stato apprezzato e molti si sono complimentati con tutti noi. Una grande soddisfazione”.

Vivo, però, il ricordo di Maria Elena Acquadro, l'Amica degli Alpini del gruppo, mancata nei giorni scorsi a soli 51 anni (leggi qui). “È stata dura – confida Poletto – Il primo giorno è stato particolare e particolarmente doloroso: non si può cancellare la sua energia e quanto svolto in tutti questi anni. Sono sicuro che non ci avrebbe voluto vedere così tristi e abbattuti. È stato affisso un cartello e, alla fine della manifestazione, sarà ricordata. È doveroso continuare a tenerne vivo il ricordo: Maria Elena incarnava pienamente i valori di tutti noi Alpini”.