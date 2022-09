Penne nere in festa a Trivero alla Chiesetta Alpina (foto di repertorio)

Alpini di Trivero in festa alla Chiesetta Alpina. L'evento è in programma domenica 4 settembre e prevede, intorno alle 11, la cerimonia dell'alzabandiera e la santa messa. Seguirà il pranzo presso la sede degli Alpini. Per info: 3383863011.