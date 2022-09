“Lagrimas”, le lacrime in poesia di Nicola Loi per Su Nuraghe

“Lagrimas/ Lacrime” è la nuova poesia che Nicola Loi di Ortueri ha inviato al Circolo sardo di Biella, mantenendo vivo anche con le parole in lingua materna il legame con la terra di origine.

Pubblicata sui social di Su Nuraghe, la composizione verrà inserita tra i testi del laboratorio linguistico “Eja emmo sì, là dove il sì suona, s’eja, s’emmo cantant”; incontri mensili transoceanici, che mettono in collegamento il Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” di Biella e il Circulo Sardo “Antonio Segni” di La Plata (Argentina).

Da sempre, la sofferenza, nell’accompagnare l’esistenza umana, introduce alla conoscenza attraverso il dolore interiore, quello più intimo: quando le lacrime “ti ligant cudda paghe de s'intragna/ ti legano quella pace interiore”, scrive il Poeta. “Apprendimento nel dolore” che rimanderebbe a quel “Pàthei Màthos”, ben espresso nella tragedia “Agamennone” da Eschilo (525 a.C. – 456 a.C.), nel famoso “Inno a Zeus”.

Dolore del ricordo, lacrime per “s’ammentu”, l’amore che è lontano, scrive Nicola Lori, “pro s'amore ch'est a tesu”, per la mamma che è volata in cielo, “sa mama ch'est bolada”. Perché le “Lagrimas de su sambene sunt fizas,/Dae sa naschida fin'a s'ultim'ora”, vale a dire, “Lacrime che del sangue sono figlie,/Dalla nascita fino all’ultima ora”.

Lagrimas

Cando falant sas lagrimas a rios,

Est su dolore ch'infundet s'ammentu.

Pro cuddos chi no amus pius bios,

Ma semper fissos in su pensamentu.

Lagrimas pro s'amore ch'est a tesu,

E ti faghent infunder’ su retratu.

Una ferida ch'isperrat in mesu,

Su coro in su peus maletratu.

Lagrimas pro sa mama ch'est bolada,

Cando tue fis ancora in pitzinnia.

Cussa piae no est mai sanada,

Est semper frisca, est sa carre bia.

Lagrimas pro s'arcanu in su profundu,

Chi no podes isolver’ a sa sola.

No est chimera chi istat a tundu,

Ma intro ti l'intendes che ispola.

Lagrimas de su sambene sunt fizas,

Dae sa naschida fin'a s'ultim'ora.

In tota vida ti falant a mizas,

Pero su male no nde bogant fora.

Lagrimas chi turmentant, prend'amada,

Est che ferru in su fogu su penseri.A

sa familia chi est ismesada,

Dae su tempus feu passizeri.

Lagrimas ch'in sa trista segretesa,

Ti ligant cudda paghe de s'intragna.

E paret che castigu, sa vilesa,

Chi ti l'intendes subra che muntagna.

Lagrimas chi ti brujant s'oriolu,

Ma ti pistant che sale sa carena.

T'intendes suta de su disconsolu,

Chirchende de lenire cudda pena.

Lagrimas chi ti sicant sa pianta,

E ti ponent sos pannos de tristura.

In cussas oras ti cheria acanta,

Ca ses corazu e sa menzus cura.

Lagrimas mannas pro s'arvure ruta,

Chi ponet dogni coro in cuntierra.

Prima l'abbaidaias dae suta,

Oe lagrimende la 'ides in terra.

Nigolau Loi, su 24 da austu 2022

Lacrime

Quando scendono le lacrime a ruscelli,

È il dolore che ti bagna il ricordo.

Per coloro che non sono più vivi,

Ma sono sempre fissi nel pensiero.

Lacrime per l'amore che è lontano,

E ti fanno bagnare il ritratto.

Una ferita che spacca a metà,

Il cuore nella peggior sciatteria.

Lacrime per la mamma che è volata,

Quando tu eri ancora in fanciullezza.

Quella piaga non è mai guarita,

E’ sempre fresca, è la carne viva.

Lacrime per l’arcano nel profondo,

Che non puoi risolvere da solo.

Non è chimera che sta intorno,

Ma dentro te la senti come una spola.

Lacrime del sangue sono figlie,

Dalla nascita fino all’ultima ora.

Per tutta la vita ti scendono a migliaia,

Però il male non lo tirano fuori.

Lacrime che tormentano, mio tesoro,

E’ come ferro sul fuoco il pensiero.

Alla famiglia che è dimezzata,

Dal tempo brutto passeggero.

Lacrime che nella triste segretezza,

Ti legano quella pace interiore.

E sembra sia castigo, la viltà,

Quando te la senti sopra come montagna.

Lacrime che ti bruciano la preoccupazione,

Ma ti pestano come il sale il corpo.

Ti senti sotto lo sconforto,

Cercando di lenire quella pena.

Lacrime che ti seccano la pianta,

E ti mettono i panni della tristezza.

In quelle ore ti vorrei vicino,

Perché sei coraggio e la migliore cura.

Lacrime grandi per l’albero caduto,

Che mette ogni cuore in guerra.

Prima lo guardavi da sotto,

Oggi piangendo lo vedi per terra.

Nicola Loi, 24 agosto 2022