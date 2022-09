Arriva da Mompeo pietra di memoria per “Nuraghe Chervu”

Nell’apprezzare l’iniziativa intrapresa dal Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” di Biella in collaborazione con la Prefettura e il Comune di Biella, il comune di Mompeo aderisce all’invito ricevuto della Prefettura di Rieti di inviare nella città piemontese una pietra di riuso per la realizzazione dell’area monumentale di “Nuraghe Chervu”.

“Iniziativa meritevole per ricordare i concittadini Caduti della Prima guerra mondiale – afferma Michela Cortegiani, promo cittadino di Mompeo - nella convinzione che per ricostruire la memoria sia necessario e doveroso onorare i nostri avi che sacrificarono la propria vira per consegnare a tutti noi quei valori che oggi gelosamente custodiamo”.

A breve, inserita accanto alle altre pietre pervenute a Biella e giacenti nei magazzini comunali, verrà posizionata ad incrementare il lastricato. L’inaugurazione è prevista nel prossimo mese di novembre.