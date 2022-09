A Vigliano è festa in parrocchia, ecco il programma dei 4 giorni

4 giorni di eventi per la comunità di Vigliano Biellese, in occasione della festa parrocchiale. Si comincia giovedì 1° settembre con la giornata dei ragazzi, con ritrovo al mattino degli allievi delle scuole del paese per giochi, attività e pranzo/cena condiviso. In serata, proiezione delle immagini dell'estate al chiostro.

Venerdì pomeriggio dedicato agli anziani con messa e rito dell'unzione dei malati (ore 15.30) e successivo rinfresco in oratorio. Alle 21 incontro in preparazione alla festa sulla Parola di Dio. Dalle 9 di sabato, invece, chiunque potrà portare in parrocchia specialità della casa, come torte, biscotti, marmellate e altre leccornie. Alle 17.30 avrà inizio la Sagra del Dolce, con i famosi cantucci dell'Assunta; seguirà la Santa Messa, il servizio cena nel Chiostro e lo spettacolo Erios Junior Jazz Orchestra in piazza della chiesa.

Infine, domenica 4 settembre, Santa Messa Solenne (ore 10.30) e pranzo finale, sempre nel chiostro. In serata avrà luogo l'estrazione della lotteria parrocchiale (ore 19.15), con possibilità di cena nel nuovo oratorio.