Conca di Oropa, il Santuario risponde a Franceschini

Riceviamo e pubblichiamo:

"Spett.le redazione, si specifica quanto segue in merito all’articolo https://www.newsbiella.it/2022/08/26/leggi-notizia/argomenti/politica-5/articolo/franceschini-fdi-risponde-a-chiola-sulla-conca-di-oropa.html

In merito alle dichiarazioni a mezzo stampa del segretario provinciale di Fratelli d’Italia Cristiano Franceschini del 26 agosto 2022 avente per oggetto “Franceschini FDI risponde a Chiola sulla Conca di Oropa”, in cui viene riportato che l’attuale Giunta del Comune di Bielle avrebbe provveduto a sostenere i costi dell’accatastamento degli immobili e degli impianti delle Funivie di Oropa con 120.000 euro, l’Amministrazione del Santuario di Oropa smentisce tale notizia.

L’accatastamento degli immobili in questione (Funivia Monte e Valle, Cestovia Monte e Valle ed annessi, Cabine elettriche di trasformazione, Albergo Savoia), indispensabile per rendere possibile l’accesso ai finanziamenti per il rinnovamento a fine vita dell’impianto, è stato effettuato dall’Amministrazione del Santuario per il tramite di propri tecnici incaricati (completato nel febbraio 2021) grazie ad un contributo all’uopo stanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella di 25.000 euro.

Nessun altro soggetto ha pertanto sostenuto i costi per questa operazione e la cifra indicata di 120.000 euro non è assolutamente esistente."