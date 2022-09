Fondo Edo Tempia, da Gaglianico a Krsko per la ricerca, FOTO

Fondo Edo Tempia, da Gaglianico a Krsko per la ricerca

Di nuovo pronti a salire in sella: dopo aver raggiunto Barcellona in sei tappe nel 2021, i cicloamatori biellesi quest'anno si sono prefissati una nuova meta: Krsko, in Slovenia. La presentazione della squadra è avvenuta ieri lunedì 29 agosto a Gaglianico.

Nell'impresa saranno impegnati il sindaco di Gaglianico Paolo Maggia, Lorenzo Acquadro, Marco Guidetti e Massimiliano Morella. In parallelo, ma con tappe più brevi e qualche giorno in più sui pedali, percorrerà lo stesso tragitto anche Mauro Casotto, comandante della polizia locale di Gaglianico, che utilizzerà una bicicletta a pedalata assistita.

La destinazione del viaggio che prenderà il via sabato 3 settembre non è scelta a caso: è uno dei quattro centri che, con Gaglianico, promuove salute e benessere attraverso lo sport grazie a un progetto finanziato dall'Unione Europea.

"A questo messaggio vogliamo unire la solidarietà - spiegano i protagonisti di questa nuova impresa - : vi chiediamo un aiuto per sostenere la ricerca sul cancro alla prostata e, in particolare, uno studio del Fondo Edo Tempia di Biella che ha l'obiettivo di validare un nuovo metodo per la diagnosi precoce più accurato. L'anno scorso la vostra generosità ci ha accompagnato a ogni colpo di pedale. Ci piacerebbe sentirvi accanto a noi anche quest'anno, mentre fatichiamo sulle strade che portano a Est".

Chiunque può contribuire con un versamento attraverso il portale internet Rete del Dono, raggiungibile a questo link: https://www.retedeldono.it/it/progetti/fondo-edo-tempia/saliamo-ancora-in-bici-per-la-ricerca.