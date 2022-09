“4 step per dire sì”: Il nuovo percorso ideato da Claudio Canessa per saper cogliere le occasioni

“Sono Claudio Canessa, Life Coach & Business Coach Certificato Wellness4me. La maggior parte di noi, purtroppo, pur credendo nelle proprie capacità, spesso non nutre altrettanta fiducia in sé stesso. Per averne riprova, proviamo a pensare a quante volte di fronte ad una cambiamento o ad una opportunità ci siamo detti “non fa per me”, “non è facile”, “non posso farcela” oppure “non è il momento”.

"4 Step per dire Sì’" si dimostrerà un valido percorso per cambiare proprio questo atteggiamento e sarà il passo per riscrivere le frasi di apertura senza mettere il “non” davanti. Sarà così una sorpresa rileggere le precedenti risposte: “fa per me”, “è facile”, “posso farcela”, “è il momento”. Si tratterà infatti di far diventare nostre queste affermazioni, forti delle nostre potenzialità, senza per questo dimostrarci sprovveduti.

Il ruolo del Coach è quello di aiutarci a cambiare le nostre prospettive, come le nostre abitudini, che comporta quindi un certo impegno.

Nel percorso di Coaching (potrete conoscerne i contenuti visitando la pagina www.armoniainequilibrio.com/coaching), si mettono in pratica le strategie finalizzate ad un riequilibrio nel presente, necessarie ad un potenziamento rivolto al futuro. Un percorso di consapevolezza, conoscenza di sé e crescita personale.

Riconosco che la scelta che si prospetta possa richiedere parecchia fiducia e, non conoscendoci, non posso chiedervi di riporla ad occhi chiusi. Ho per questo sviluppato “4 Step per dire Sì”, un programma che affronta 4 delle tematiche più significative in termini di potenziamento e realizzazione personale con l’attitudine a sperimentare. Cosa lo contraddistingue? La programmazione sicuramente meno gravosa (si potrà all’occorrenza iniziare con quello dei quattro più vicino alle nostre aspettative e decidere, in seguito, come e quanto approfondire) ma, soprattutto, la parte pratica. Perché se vissuti attraverso il corpo, emozioni, sentimenti e consapevolezza maturano come esperienza, e l’esperienza cambia la mente, diventando successivamente abitudine.

Vediamo la programmazione nel dettaglio:

- Asana Emozionali per un lavoro sulla Sicurezza, Fiducia in Sé Stessi e Autostima; - Tecniche Base di Tai Chi per approfondire la Gestione del tempo;

- Pranayama, Qui Gong, Respirazione Diaframmatica Gestione dell’Ansia;

- Camminata Corroborante o a piedi scalzi. Perseveranza Sicurezza in sé stessi (riequilibrio del Chakra della radice).

Il Coaching non può, non deve e non vuole lavorare nel passato, ambito di tutt’altre figure professionali. Per questo motivo non tratta la sofferenza e, per lo stesso motivo, si rivelerà un percorso gioioso, capace di conferire serenità e portare consapevolezza.

Per qualsiasi approfondimento non esitate a contattarmi alle infoline che troverete in chiusura. La sessione conoscitiva è gratuita e senza impegno. Buona giornata con un “sì” convinto alle occasioni future”.

Claudio Canessa

Per info: 348-008 5486 - claudiomscs@gmail.com