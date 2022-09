Scuole biellesi, nominati i presidi anche ai comprensivi di Occhieppo e Valdengo

Tempo di conferme nelle scuole biellesi. Gli istituti comprensivi che ancora non avevano i presidi, Occhieppo Inferiore e Valdengo, ora sono stati assegnati in reggenza rispettivamente ai dirigenti che già vi erano stati assegnati l'anno passato. In particolare si tratta di Aldo Ferdani che avrà in reggenza il comprensivo di Occhieppo Inferiore e Raffaella Miori di nuovo alla guida del comprensivo di Valdengo.