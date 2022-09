Il Biella Pride si presenta.

In vista della parata dell'orgoglio, che si svolgerà a Biella il 17 settembre, sabato 3 settembre, presso la la sala riunione della sede ARCI di Bella (Strada alla Fornace 8) si terrà la conferenza stampa di presentazione della manifestazione, che, oltre ad essere un momento di sensibilizzazione e condivisione sociale, sarà anche un'occasione per il rilancio economico, turistico e culturale per la città di Biella.