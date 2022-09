La Locanda del Santuario di Andorno aderisce al progetto “Im-patto”: weekend dedicato alla degustazione di prodotti del territorio

“Degusta la nostra terra” è il nome della rassegna di eventi che avrà luogo questo fine settimana alla Locanda del Santuario di Andorno, in occasione del progetto “Im-patto” organizzato da Coop a sostegno del territorio. Aderendo all’iniziativa, la Locanda organizzerà per sabato 3 e domenica 4 settembre due giornate interamente dedicate alla scoperta del territorio biellese, attraverso degustazioni di prodotti ed attività ludiche.

Un weekend di laboratori organizzati per grandi e piccini come, ad esempio, quello ideato per preparare il sushi piemontese; e ancora visite guidate al Santuario, degustazioni con sfizi biellesi, birre, formaggi e prodotti a marchio Coop, uniti a passeggiate e cacce al tesoro per scoprire il bosco e le sue meraviglie, sia nel pomeriggio che al chiaro di luna.

I laboratori, le visite guidate, le animazioni e le degustazioni saranno gratuiti con prenotazione direttamente in loco. I pranzi e le cene vengono invece proposti ad € 5 ciascuno (fino ad esaurimento posti disponibili).

Di seguito il programma di sabato 3 settembre:

dalle 12.00: degustare con Im-patto: piatto unico con sfizi biellesi e prodotti a marchio COOP;

alle 15.00: laboratorio di Sushi piemontese, per grandi e piccini;

alle 17.00: passeggiata per scoprire il bosco e le sue meraviglie per grandi e piccini;

dalle 19.00: degustare con Im-patto: polenta e...

dalle 21.00: passeggiata nel bosco per guardare le stelle;

Di seguito il programma di domenica 4 settembre:

dalle 10.00: mercatino produttori soci Let Eat Bi e Rete Agricola Territori;

dalle 11.00 alle 12.00: i produttori si presentano. Degustazione guidata e commentata di birre, formaggi e tanto altro;

dalle 11.00: caccia al tesoro nel bosco per i più piccoli;

dalle 12.00: degustare con Im-patto: piatto unico con sfizi biellesi e prodotti a marchio COOP;

dalle 14.30: visita guidata del Santuario di San Giovanni;

In caso di maltempo l’evento sarà posticipato al weekend successivo.

La Locanda del Santuario di S. Giovanni si trova in frazione San Giovanni 8, a Campiglia Cervo (BI).

Per informazioni e prenotazioni: 334 1226454 (Enrico).