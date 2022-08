Muzzano, nuovo gestore alla mensa delle scuole e confermato lo scuolabus da settembre

Novità nelle scuole di Muzzano: da settembre il servizio mensa sarà affidato a una nuova ditta. Ad occuparsi della pubblicazione della gara d'appalto per l'assegnazione è stato il Comune di Netro, con il quale Muzzano condivide l'organizzazione dei pasti nelle scuole. Appena qualche ritocco alle tariffe, che però l'amministrazione sottolinea trattarsi esclusivamente dell'adeguamento Istat. "Sappiamo che tante famiglie stanno attraversando momenti difficili e non vogliamo gravare su di loro - commenta il sindaco Roberto Favario - ma non si poteva fare altrimenti perchè i rincari sono per tutti. Quindi c'è stato appena qualche centesimo di aumento ma che si limita all'adeguamento Istat e nulla più".

Muzzano conferma anche il servizio scuolabus: "Anche in questo caso non abbiamo potuto non aumentare di qualche euro - commenta il primo cittadino - , solo in questo modo possiamo mantenere un servizio che per le famiglie è fondamentale".