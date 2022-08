Il Comune ha affidato in questi giorni il servizio mensa nelle scuole di Andorno. A vincere la gara di appalto è stata la Cooperativa Pg Frassati.

L'appalto scadrà a fine anno scolastico nel 2024. Alla scadenza, qualora non sia ancora definitiva la procedura per un nuovo affidamento, l'operatore economico affidatario del servizio su richiesta dell'amministrazione dovrà assicurare in ogni caso la continuità della prestazione.