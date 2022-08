Rally & Co, buona prestazione allo Storico del Grappolo

Grande prestazione per il duo della scuderia biellese Rally & Co composto da Luca delle Coste con alle note Fornara che a bordo della piccola Fiat Ritmo gruppo 2 hanno sfoderato una prestazione superlativa battendo auto ben più performanti nella seconda edizione del Rally Storico del Grappolo con partenza da San Damiano d'Asti.

Dopo le sei prove speciali svoltesi in territorio astigiano, con la vettura che non ha avuto il benché minimo problema, è arrivata una settima piazza assoluta nonché secondi assoluti nel terzo raggruppamento e vittoria in classe 1.600 un ottimo risultato anche se le prestazioni di vertice ormai non sono più una novità per Luca Delle Coste.