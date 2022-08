Podismo, le corse della settimana fino al 4 settembre

- 31 agosto, Sandigliano, "Strasandigliano 2". Manifestazione podistica non competitiva con camminata ludico motoria aperta a tutti. Il percorso è di km 5.500 (2 giri). Speciale omaggio donna alle prime 27 iscritte. Il ritrovo è all'oratorio di Sandigliano alle 18, la partenza sempre presso l'oratorio alle 19,30. Iscrizione 6 euro con pacco gara. Sono gradite le preiscrizioni entro il 30 agosto a Canatone Claudio 3664159654; canatoneclaudio2@gmail.com

- 1 settembre, Arro frazione di Salussola, 13° giro delle risaie. Ore 19 partenza corsa podistica non competitiva, ritrovo alle ore 18,30 presso il padiglione della festa. Iscrizione 8 euro. Percorso di 5 Km. A tutti i partecipanti al momento dell'iscrizione sarà consegnato un buono per un piatto di panissa.

- 2 settembre, Palazzolo Vercellese, 5° Trofeo San Caio. Manifestazione podistica non competitiva ludico - sportiva "Trofeo dei Campanili 2022" tappa n.9. Bambini fino ai 12 anni Km 0,6, adulti 5,46 Km (2 giri x Km 2,73). Dalle 18 alle 21,30.

- 3 settembre a Miagliano Beer e Wool Race, Gara gogliardica. Ritrovo alle 16,30 in piazza Martiri, la partenza è alle 17,30. Percorso di 7 Km che si snoda tra le vie del paese, tra asfalto e sentieri.

- 4 settembre, Candelo, camminata ludico motoria. Corsa non competitiva di 6,5 Km, a favore de La Casa per l'autismo. Percorso per bambini protetto di 600 mt. Ritrovo 8,30 - 9 al parcheggio Gabba Salumi, partenza ore 10.

- 4 settembre, Biella, Cossato, Valdengo, Vigliano. Il Biellese di corsa. Gara podistica non competitiva con possibilità di partenza da Biella alle 10 dai giardini Alpini d'Italia (3,5 Km), Cossato partenza alle 9,30 piazza Tempia (17,4 Km), Valdengo partenza alle 9,30 dal centro sportivo Alpini (13,7 Km) e Vigliano partenza 9,30 partenza piazzetta via Getta (10,4 Km). L’importo di partecipazione è di € 10,00, mentre per i bambini fino a 10 anni è gratuita. Come lo scorso anno l’evento sarà organizzato da APD Pietro Micca di Biella, per sensibilizzare i Biellesi verso le persone con Sclerosi Multipla e sostenere le attività di AISM nel territorio. Il Biellese di Corsa