Che rumore a Biella le Bolle di Malto, risponde il Vice Sindaco Moscarola

Sarà la malattia del silenzio, un morbo contagioso tipicamente locale, apparso anche in una valle a noi vicina con cartelli a bordo strada che recitavano “non suonare il clacson perché il silenzio è d’oro”, sarà forse il sintomo di qualche influsso malefico, ma criticare l’esperienza di Bolle di Malto perché inquina acusticamente il sonno e il riposo dei biellesi dà la dimensione del perché a livello turistico e di appetibilità siamo diventati la maglia nera del Piemonte. Bene ha fatto il vicesindaco Giacomo Moscarola a rispondere per le rime al cittadino che, anche lecitamente, si lamentava della musica alta fino alle due di notte in Piazza Martiri.

La città deve vivere, iniziative come Bolle di Malto o le mille e più sagre e cene in bianco che campeggiano sul territorio dopo due anni di pandemia che avevano ridotto ai minimi termini il divertimento autoctono sono un toccasana. Utile per la voglia di vivere, per il commercio, per il turismo, per l’enogastronomia e anche per la socialità stessa e per affinare la voglia delle persone di ritrovarsi e passare insieme qualche ora.

Ma questa malattia del silenzio non è solo un retaggio di questo periodo incupito dalla pandemia, Biella è stata sempre un porto franco di chi considera questa terra degna solo di riposo e silenzio. Il rumore non deve abitare qui secondo alcuni cittadini, ma tutto deve essere ovattato. Quante occasioni, quanti concerti, quante opportunità abbiamo perso in passato proprio per questo motivo, depennati dai calendari e dalle mappe perché troppo algidi e chiusi.

Scriveva il poeta romantico Lord Byron (chissà se nel suo gran Tour Ottocentesco passò da Biella ?) che: “La troppa quiete è sorella della pigrizia che rende gli uomini torbidi e buoni da niente e li fa malati e morti prima dell’agonia”, profetico direi per il nostro territorio. E’ tempo, se vogliamo tornare a essere una provincia attiva, di aumentare la rumorosità, perché, anche quand’anche fossero ultimati i lavori dei collegamenti stradali e ferroviari, cosa troverebbero i turisti: un ordine monastico dedicato al silenzio ???