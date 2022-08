A Biella torna il Mercato Europeo, ecco quando e come cambia la viabilità

In città torna il mercato Europeo: le date in calendario sono però questa volta a settembre, da venerdì 2 a domenica 4 settembre.

A organizzare l'evento è ancora una volta Fiva Ascom.

Per l'occasione è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto autorizzati (veicoli al seguito della manifestazione) e la temporanea sospensione della circolazione veicolare, eccetto autorizzati (residenti in ingresso e uscita dai carrai di loro proprietà così come previsto dal punto n°2 della presente ordinanza e veicoli al seguito della manifestazione per le operazioni di allestimento e rimozione degli stand, nonché mezzi di soccorso), nelle seguenti aree e periodi:

-in piazza Vittorio Veneto est, dalle ore 12.00 del 1.09.2022 alle ore 05.00 del 5.09.2022;

-piazza Vittorio Veneto nord, tratto intercluso tra la via Garibaldi e piazza Vittorio Veneto est, dalle ore dalle ore 12.00 del 1.09.2022 alle ore 05.00 del 5.09.2022;

viale Matteotti, tratto intercluso tra la via Repubblica e la via Italia, dalle ore 12.00 del 1.09.2022 alle ore 05.00 del 5.09.2022;

-via Volpi, ambo I lati eccetto stalli invalidi ,tratto intercluso tra viale Matteotti e via G. di Valdengo, lato ovest, dalle ore 12.00 del 1.09.2022 alle ore 05.00 del 5.09.2022;

-Via Lamarmora, carreggiata nord, nel tratto compreso tra la rotatoria formata con le vie Torino/Bertodano/Piazza Vittorio Veneto est e la rotatoria formata con le vie Aldo Moro/Piazza Vittorio Veneto ovest, dalle ore 12.00 del 1.09.2022 alle ore 05.00 del 5.09.2022 2.