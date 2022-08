“Biella creativa da scoprire”: la città al lavoro per incrementare il turismo

Il Ministro del Turismo, in accordo con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha adottato un provvedimento che ha istituito un Fondo di 75 milioni di euro in favore dei Comuni compresi nei siti Unesco. Uno solo l’obiettivo: sostenere la ripresa del settore turistico in seguito alla crisi generata dalla pandemia da Covid-19. E tra i Comuni potenzialmente destinatari del fondi ci sono quelli appartenenti alla rete delle città creative dell’UNESCO, tra i quali Biella.

A questo proposito l'amministrazione ha presentato la candidatura ed è ora al lavoro, per presentare un progetto che ha chiamato “Biella creativa da scoprire”. Gli obiettivi generali, come scritto nella delibera di giunta che lo definisce, sono la destagionalizzazione dei flussi turistici e conseguentemente generare nuova occupazione nella filiera turistica; l' aumento del numero di notti di pernottamento in strutture alberghiere, paralberghiere o affitti brevi per il turista; l' aumento di presenze nel settore della ristorazione e allungamento della stagione turistica per la visita di ville, musei, giardini, parchi.

Nel dettaglio, il finanziamento complessivo concedibile al Comune di Biella ammonta ad € 98.531,74, nella forma di contributo a fondo perduto ed è pari al 100% delle spese ammissibili.

Ogni progetto che viene presentato dovrà essere realizzato, completato e fatto partire entro il 30 novembre 2024, e dovrà prevedere come risultato obiettivo minimo obbligatorio l'incremento delle presenze turistiche del 5% rispetto al 2019.

“Le linee prioritarie di intervento di Biella – spiega l'assessore al Turismo e all'Unesco Barbara Greggio - sono prima di tutto la realizzazione di una guida turistica cartacea della città (italiano - inglese), da mettere a disposizione gratuitamente; questo per noi è uno strumento molto importante. Biella ancora una guida di questo genere non ce l'ha e noi vogliamo dire alle persone cosa possono visitare, come, quando, fare conoscere loro la nostra identità. Vogliamo assolutamente divulgarle in tutte le Atl. Altra cosa importante è la creazione della sezione dedicata alla Città Creativa UNESCO all'interno del sito Turistico visit.biella.it che stiamo realizzando, con la predisposizione di appositi podcast dove la parola d'ordine deve essere “inclusione”. Altra cosa fondamentale alla quale stiamo lavorando è la realizzazione di una campagna promozionale dedicata al sito web visit.biella.it e alla guida turistica, attraverso un'agenzia specializzata in social media management e l'acquisto di borse in eco cotone in funzione di gadget promozionali”.