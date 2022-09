Città Studi Biella: Corsi per Giovani, aperte le iscrizioni

Il mercato del lavoro odierno, complice la pandemia e i suoi gravi effetti sull’economia, sta vivendo un periodo di particolare instabilità, con tassi di disoccupazione giovanile fin troppo alti e tante aziende che lamentano carenza di apprendisti e di personale. Le condizioni più gravi di questo sistema sono la mancanza di una prospettiva per i giovani, alla ricerca di un’aspirazione per il proprio futuro, e la scarsa offerta di piani formativi aperti a tutti, che lascia di conseguenza nei ragazzi un vuoto difficile da colmare.

Questa situazione desta instabilità e preoccupazione a partire dalle famiglie, che, contro ogni difficoltà, danno sostegno ai propri figli, aiutandoli a trovarsi una direzione per il proprio futuro. La parte più difficile di questo compito risiede nell’avere la giusta sensibilità nel riconoscere le propensioni dei giovani e indirizzarli in un percorso formativo che li prepari al difficile mondo del lavoro. Presso Città Studi Biella corsi per giovani offrono una formazione professionale volta a favorire l’inserimento nel mercato del lavoro dopo un percorso di crescita personale e culturale.

Città Studi, formazione a contatto con le aziende

Città Studi Biella è un ente in collaborazione con l’Unione Europea e la Regione Piemonte che vanta una lunga esperienza nel campo formativo, essendo da anni ampiamente riconosciuta nel territorio del biellese.

L’ampia offerta di corsi gratuiti per giovani sono la risposta alle difficoltà di accesso al lavoro incontrate dai ragazzi in possesso della terza media, che hanno interrotto il proprio percorso alle superiori o non hanno proprio intenzione di intraprenderlo, grazie ad un forte orientamento alla formazione professionale e pratica. I giovani di età compresa tra 14 e 24 anni compiuti hanno accesso gratuito a corsi triennali come “Operatore delle produzioni alimentari”, con presenza obbligatoria dal lunedì al venerdì per un totale di 2970 ore e, nell’ambito del Sistema Duale con l’alternanza scuola lavoro, formazione teorica e pratica di 300 ore in azienda a partire dal secondo anno.

L’obiettivo di questo percorso formativo è la trasmissione delle competenze necessarie a soddisfare le esigenze del comparto agroalimentare nelle diverse fasi aziendali, dalla trasformazione alla conservazione, fino al confezionamento e allo stoccaggio dei prodotti alimentari nel rispetto delle normative vigenti.

Con il settore della ristorazione ripartito esplosivamente dopo la grossa scossa delle chiusure dovute all’emergenza sanitaria, si sente sempre più spesso il lamento degli imprenditori che non trovano personale per mandare avanti le proprie attività. La Qualifica professionale e il Diploma professionale con un ulteriore anno di studi forniranno allo studente la sicurezza di trovare un lavoro con alte probabilità. Punto forte di questi corsi è l’alto tasso di occupazione post corso: il 70% dei ragazzi che ha ottenuto il Diploma Professionale ha trovato occupazione.

Accompagnamento alla scelta professionale

Sempre per i giovani, di età compresa tra i 16 e i 24 anni e che hanno terminato il primo ciclo di istruzione, è predisposto un corso gratuito di Accompagnamento alla Scelta Professionale. Consiste in un anno volto all’adempimento dell’obbligo di istruzione e formazione, della durata di 990 ore con obbligo di frequenza dal lunedì al venerdì. Rinforzando le competenze di base e trasversali dei giovani, Città Studi fornisce una preparazione mirata all’inserimento nel breve termine nel mondo del lavoro, grazie a lezioni teoriche e pratiche e un percorso di stage di 300 ore all’interno di un’azienda tessile.

I corsi hanno inizio a partire dalla metà di Settembre e le iscrizioni sono ancora aperte.

Per frequentare è necessario iscriversi, essendo l’ingresso aperto a tutti ma a numero chiuso.

Per scoprire di più sulla realtà di Città Studi Biella e sui corsi disponibili si consiglia di visitare il sito e richiedere informazioni.