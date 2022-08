Grave incidente a Cavallermaggiore: perde la vita un ragazzo 17enne

Lunedì nero per la Granda dove si registra l'ennesimo incidente stradale mortale.

Questa mattina, alle prime luci dell'alba, un altro giovane di 17 anni, che ha perso la vita a causa di un incidente stradale. Dalle prime informazioni in nostro possesso stava viaggiando con la sua moto sulla strada provinciale 193 all'altezza del comune di Cavallermaggiore, dalla rotonda di Foresto.

L'allarme per i soccorsi è scattato poco prima delle 6 di oggi, lunedì 29 agosto, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con la squadra dei volontari di Savigliano, il personale sanitario del 118 e le Forze dell'Ordine, ma per il motociclista, non c'è stato nulla da fare. Non si conosce al momento la dinamica dell'incidente, al vaglio delle autorità competenti. L'ultimo incidente mortale nella nostra provincia è avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 28 agosto. A perdere la vita un altro motociclista, che percorreva la provinciale 661 tra Pedaggera e Montezemolo.

Salgono così a 32 le le vittime della strada registrate nella nostra provincia dall’inizio del 2022.