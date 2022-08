Dal Nord Ovest - Auto si ribalta in fosso, persone estratte dai Vigili del Fuoco

Momenti di grande paura, ma per fortuna conseguenze limitate, per gli occupanti di una vettura finita fuori strada lungo la provinciale tra San Germano e Santhià.

L'auto, infatti, si è capovolta in un fosso irriguo a lato della carreggiata, bloccando all'interno di due occupanti. Immediato l'allarme dato dagli altri automobilisti in transito che si sono anche fermati per prestare i primi soccorsi: sul posto, nel giro di pochi minuti sono arrivati sia i Vigili del Fuoco di Vercelli e del distaccamento volontari di Santhià, che il personale del soccorso sanitario.

Grazie al rapido lavoro dei Vigili del Fuoco i malcapitati occupanti della vettura sono stati estratti dall'auto illesi, ma comprensibilmente scossi per l'accaduto e affidati ai sanitari per gli accertamenti del caso e il successivo trasporto all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli. L'intervento è in corso per il recupero del mezzo e la messa in sicurezza della zona.