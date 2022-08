Due cercatori di funghi discutono tra loro nei boschi. Poi volano i pugni e uno finisce in ospedale (foto di repertorio)

Va in cerca di funghi e finisce in ospedale dopo una lite. È successo ieri, 28 agosto, nei boschi del Biellese: stando alle prime ricostruzioni, un uomo avrebbe incontrato un suo conoscente (impegnato anche lui nella raccolta dei funghi) quando, da una battuta non apprezzata, sarebbe scaturita una discussione accesa, poi degenerata con alcuni pugni.

Uno dei due sarebbe rimasto ferito; l'altro, invece, ha fatto perdere le sue tracce. Il malcapitato si è portato in ospedale per l'assistenza del caso e ai Carabinieri ha raccontato quanto accaduto. Sono in corso i dovuti accertamenti.