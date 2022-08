Andorno Micca, ubriaco cade a terra e rimane ferito: prognosi di 30 giorni

Ubriaco cade a terra all'esterno di un bar e si procura ferite giudicate guaribili in circa 30 giorni. È successo ieri sera, 28 agosto, in un bar di Andorno Micca: stando alle prime ricostruzioni del caso, un uomo di 39 anni, sotto gli effetti dell'alcol, avrebbe cominciato a disturbare i clienti; in seguito, è stato accompagnato fuori dal locale e sarebbe rovinato a terra dopo aver perso l'equilibrio per cause da accertare.

Nella caduta avrebbe riportato diverse escoriazioni. È stato subito assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Su posto anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi e delle testimonianze.