Ci è mancato davvero poco. Questioni di secondi e sarebbe stato travolto da un albero. È successo questa mattina, sulla Provinciale 105, a Veglio, dove un mezzo della Protezione Civile si è visto crollare davanti a sé una pianta di medie dimensioni.

“Fortuna che procedevo a bassa velocità, per un soffio non mi è finita addosso – confida l'operatore del recupero animali Mario Raffa – Ora la strada è bloccata, in attesa dell'intervento dei Vigili del Fuoco”.