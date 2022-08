Back to Cancello, una serata in ricordo della storica discoteca di Biella

Sarà venerdì 9 settembre la data scelta dagli organizzatori per la serata ricordo della discoteca 'Al Cancello'.

“Dopo anni di stop e chiusure abbiamo pensato di far rivivere, anche solo per una notte, i momenti magici del locale storico di Biella con la musica e lo staff presente nel periodo antecedente alla chiusura definitiva – spiegano - Nei prossimi giorni sulle pagine social dell'evento Back to Cancello saranno annunciati i nomi dei dj che animeranno la one night, che avrà come location piazza Cisterna, con inizio alle 20.30 e chiusura alle 23.59. L'evento sarà a ingresso libero, ed è consigliato ad un pubblico adulto”.