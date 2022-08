A Oropa l'anniversario dell'Incoronazione della Madonna

Giornata importante per la comunità biellese che si è data appuntamento a Oropa per l'anniversario dell'Incoronazione della Madonna. Dopo i saluti istituzionali, si è tenuta la processione alla presenza delle autorità civili e religiose della città. Al termine, è seguita la solenne celebrazione eucaristica, presieduta dal vescovo Roberto Farinella.

Dall'omelia il vescovo di Biella ha così dichiarato: "Impariamo da Maria ad avere uno sguardo di misericordia verso chi è nel bisogno e si attende da noi una parola di speranza; poveri e anche noi in ricerca della vera felicità impariamo da lei a innalzare il nostro sguardo per chiedere a Dio di essere consolati e aiutati a crescere nel suo amore. Incoronando la nostra Madre riconosciamo che ci vuole bene, partecipando alla sua regalità, come figli, condividiamo con lei, il mistero della misericordia e della vicinanza a tutti i fratelli".