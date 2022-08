Quaregna Cerreto, avrà un centro sportivo intitolato a Leandro Salvai

“Nel mio primo discorso da sindaco avevo detto che avrei voluto intitolare il centro sportivo a Leandro Salvai, e adesso finalmente lo farò – spiega il primo cittadino di Quaregna Cerreto Katia Giordani -. In ottobre inaugureremo la nuova palestra dove stanno finendo i lavori, e intitoleremo a questa grande persona la palestra e il campo sportivo”.

Leandro Salvai venne eletto sindaco a Quaregna dopo la guerra, e ricoprì quella carica fino al 1980. “Ha vissuto l'espansione del paese da piccolo comune a centro manifatturiero – spiega il sindaco - . E' con Salvai che è stata costruita la materna, quindi il primo piano delle elementari e il secondo. Ha fatto un po' la storia di Quaregna. In via Martiri abitava anche Vinicio Verza, che ha giocato in grandi squadre di calcio, che quando lo vedeva da piccolo e giocava nel suo cortile contro i box delle auto, gli chiedeva sempre di costruire un campo da calcio, cosa che poi ha fatto”.

Il sindaco ricorda con affetto Leandro Salvai: “Come non ricordarlo in sella alla sua bici rossa a tenere sotto controllo il torrente Quargnasca? - conclude Katia Giordani -. E' stata una grande persona e gli renderemo omaggio come è giusto che sia”.