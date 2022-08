Aiuto coi compiti? A Candelo parte il servizio per famiglie e studenti

“Un supporto concreto alle famiglie in questa estate che sta finendo: in Biblioteca bambini e ragazzi troveranno un aiuto per finire i compiti delle vacanze, ma anche la possibilità di rincontrarsi con i compagni per leggere qualche fumetto o provare qualche gioco da tavolo”. Lo annuncia il sindaco di Candelo Paolo Gelone sui propri canali social. Il servizio è gratuito e si terrà i venerdì 2 e 9 settembre al pomeriggio, su prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili. Prenotazioni sul nuovo servizio WhatsApp della Biblioteca.