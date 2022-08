Mezzana, una targa in ricordo di Don Renzo Noris: "Sarai sempre nei nostri cuori", FOTO

Si respirava aria di forte commozione nella mattina di oggi 28 agosto fuori dalla chiesa di Mezzana Mortigliengo, dove dopo la messa domenicale è stata scoperta una targa in ricordo di Don Renzo Noris, tornato alla casa del Padre a fine maggio. Dolore per la sua perdita

Ad alzare il velo è stata la centenaria di Mezzana, Lina: "La nostra Lina per prima e tutti noi eravamo davvero tanti commossi nel ripensare al nostro Don Renzo - racconta il sindaco Alfio Serfia - . Noi e la parrocchia e tutti i cittadini abbiamo voluto questo piccolo ricordo per averlo sempre accanto. Gli abbiamo trovato spazio sotto un acero giapponese, proprio accanto alla chiesa".

Sulla targa c'è scritto "Sarai sempre nei nostri cuori". "Non sarebbe stato giusto scrivere di più - conclude il primo cittadino - , non sarebbe stato nello spirito di Don Renzo. Va bene così e ringraziamo Don Luca che ora fa tutto e di più per rendere servizio alla nostra e alle altre parrocchie della zona".