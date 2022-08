Brc, serie A: Luca Loretti è l'ultimo acquisto gialloverde per la stagione 22/23

Luca Loretti, seconda/terza linea, 193 cm per 124 kg, nato a Novara il 20 maggio del 1993, lascia il suo Rugby Novara, con il quale ha giocato tutte le categorie giovanili fino ad arrivare a difenderne i colori come componente fisso del primo XV, e raggiunge il fratello Gianni unendosi di fatto al Biella Rugby Club.

“Mi piace mettermi in gioco”, spiega Luca, “e dimostrare di meritarmi un posto in squadre più competitive di quella in cui ero solito giocare. Ho scelto Biella dopo averla affrontata come avversaria per anni, a partire dalle giovanili. Conosco bene l’ambiente societario che mi ha sempre affascinato per la sua solidità e coesione in tutti i suoi partecipanti e i tifosi”.

Corrado Musso, direttore sportivo Brc: “È stato un vero piacere ricevere la telefonata di Luca, mesi fa, con la richiesta di poter partecipare ai nostri allenamenti. Ha partecipato alle varie sedute di preparazione nel mese di luglio con Fraser e Alberto ed entrambi lo hanno ritenuto più che adatto a far parte della rosa. Siamo entusiasti che si sia avvicinato al nostro club e che stia lavorando duramente. Non vediamo l’ora di vederlo scendere in campo”.

Alberto Benettin, head coach Brc: “Sono anni che lo corteggiamo serratamente, finalmente si è deciso ad unirsi a noi e non possiamo che essere entusiasti della sua decisione. È un giocatore molto fisico che potrà dare una grossa mano agli avanti, nelle maul e in mischia chiusa, dove porterà il suo peso e la sua fisicità in aiuto alla squadra. Arriva dalla serie C e sarà nostro compito aiutarlo a fare il doppio salto di categoria, ma le basi sono ottime e l’impegno che ci sta mettendo è encomiabile. È un ragazzo molto serio, che si sta impegnando molto, ha voglia di crescere, siamo certi che ce la farà e crescerà ulteriormente finendo per darci una grossa mano”.