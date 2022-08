Legambiente Circolo Biellese Tavo Burat incontra i candidati biellesi alle Politiche 2022

Legambiente Circolo Biellese Tavo Burat ha organizzato per lunedì 5 settembre, alle ore 21, un incontro pubblico con i candidati biellesi alla politiche 2022. L'incontro si terrà al salone Mauro Torlaschi presso l'ARCI in strada alla Fornace 8/B

L'obiettivo primo è quello di offrire all'elettorato un'occasione per conoscere i programmi dei partiti in campo ambientale ma è stato chiesto in particolare agli invitati di affrontare il problema della CREDIBILITA'

Tutte le formazioni politiche, da 30 anni a questa parte, presentano i propri programmi elettorali con sezioni specifiche dedicate ai temi ambientali e ricercano candidati (esperti o testimonial) per illustrare la loro sensibilità green. Tutto questo, a fronte dei cambiamenti climatici e degli effetti devastanti, non è stato sufficiente e Greta Thumberg ha denunciato il generale e diffuso bla,bla,bla di chi ci amministra.

Occorre quindi non solo illustrare i programmi ma dimostrare l’efficacia e la coerenza tra quanto proposto e quanto poi perseguito e realizzato. Il problema della credibilità è anche un problema più generale che i partiti tutti devono affrontare a fronte di un astensionismo sempre più alto, indicativo del divario tra il Paese e la sua rappresentanza.

L’invito del circolo biellese di Legambiente ai candidati locali di tutte le formazioni politiche per un confronto sui temi ambientali, anche di interesse locale, è dunque rivolto tenendo conto di questo particolare problema: come essere credibili di fronte ai cambiamenti climatici.

Introdurrà l’incontro Giorgio Primo - Presidente di Legambiente PiemonteStimolerà e modererà il confronto Mauro Zola – giornalista de La Stampa