Gifflenga, la mela, regina del Meleto di cascina Imperolo, è pronta per essere gustata

Bella, croccante e gustosa, così si presenta la regina di Cascina Imperolo, LA MELA. Davide Pichetto e tutto lo staff stanno lavorando senza sosta per selezionare il meglio del prodotto pronto a tornare sulle tavole dei biellesi e anche oltre provincia, dopo un anno che non ha risparmiato tantissime difficoltà per l'agricoltura (la siccità, il clima, la pandemia gli insetti).

La "regina" di quest’anno, rispecchia in pieno le esigenze del mercato odierno, incentrato non più sulle sole dimensioni, ma su croccantezza, gusto e il rosso vivo della buccia trasmettendo tutta la cura e l’attenzione targata Cascina Imperolo.

Il poeta Pablo Neruda, estasiato dalla bellezza e dal sapore di questo frutto, ha scritto un testo dal titolo "Ode alla Mela" dove dichiarava tutta la passione per questo miracolo della natura, citando in un passaggio: "Te, mela, voglio celebrare riempiendomi la bocca col tuo nome, mangiandoti. Sei sempre nuova come niente altro, sempre appena caduta dal Paradiso: piena e pura guancia arrossata dell'aurora!"

Cinque sono le offerte del meleto di Pichetto: Golden Delicious (dolce e succosa); Fuji (la mela giapponese rosso-rosata); Gala (perfetta per i dolci); Crimson Crisp (equilibrata ed aromatica) e Granny Smith (densa di vitamine, fibre ed antiossidanti).

Oltre ad esse, sono disponibile anche composte, confetture (mela con menta, cannella, zenzero oppure amaretti) nettari (mela o mela e zenzero) e confezioni regalo.

Ma l’eccellenza non si ferma qui: a coronare questo processo di dedizione e professionalità è il rapporto con il cliente. Basta dirigersi a Gifflenga, località Cascina Imperolo, per poter entrare direttamente in contatto con questa splendida realtà. “Il rapporto diretto con cliente – commenta Davide Pichetto – valorizza molto il nostro lavoro e lo rende ancor più gratificante".

